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В США более 20 городов побили рекорды по низкой температуре

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до рекордно низких показателей, сообщила национальная метеорологическая служба США.

"Во многих из этих мест будет еще холоднее к утру вторника, ожидаются новые рекорды", - говорится в сообщении американских метеорологов в твиттере.

В техасских городах Корпус-Кристи и Хьюстон температура упала ниже минус восьми градусов по Цельсию впервые с 1895 и 1905 годов соответственно. Город Хиббинг в Миннесоте обновил рекорд 1939 года с температурой ниже минус 38 градусов по Цельсию, а Норт-Платт в Небраске - 1881 года. Здесь в понедельник зафиксировали минус 33 градуса по Цельсию.

Как пишет телеканал NBC, предупреждения о зимней погоде в понедельник получили более 150 млн американцев в 26 штатах. Из-за шторма отключают электричество, а во вторник на обледенелых дорогах ожидаются пробки.

На востоке Техаса, в Арканзасе, а также в частях Иллинойса, Кентукки, Индианы и Огайо утром шел снег. Особенно много его выпало в Оклахоме - более 15 см.

В воскресенье вечером президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе из-за зимнего шторма, продолжающегося с 11 февраля.

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