Число жертв коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек

Количество зараженных преодолело отметку в 109 млн человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 109 155 627 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 407 611, выздоровели более 82 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 692 967 инфицированных COVID-19, зафиксирован 486 321 летальный исход, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 925 710, число скончавшихся - 155 813, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 866 710 заболевших, из них умерли 239 773 человека, вылечились более 8,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 310,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 500 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 124.