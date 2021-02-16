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Минобороны НКР опубликовало новый список погибших в Карабахе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) во вторник опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.

В список включены имена еще 132 военных. Минобороны непризнанной республики не сообщает общее количество внесенных в список погибших военнослужащих.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям МВД НКР, в период с 13 ноября по 15 февраля в ходе поисков в зоне конфликта найдены тела 1 379 погибших.

21 января министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сказала журналистам, что число погибших, по последним данным, составляет 3 450 человек.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Поиски погибших в зоне карабахского конфликта в настоящее время продолжаются.

Хроника 27 сентября 2020 года – 16 февраля 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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