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Пашинян уточнил число погибших армянских военных в Карабахе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, по данным на 14 апреля, подтверждена гибель 3621 военнослужащего, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В списках без вести пропавших числятся 321 человек, уточнил Пашинян, выступая в парламенте Армении в среду. По его словам, тела и останки 201 человека проходят ДНК-экспертизу.

"Кроме того, есть тела более 100 человек, прошедших идентификацию, но родные по тем или иным причинам отказываются принимать этот факт", - сказал Пашинян.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

Поиски погибших в зоне карабахского конфликта в настоящее время продолжаются.

Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах НКР

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