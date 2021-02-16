Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Глава Marriott Арне Соренсон скончался в возрасте 62 лет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International во вторник сообщил о смерти президента и главного исполнительного директора Арне Соренсона.

Он неожиданно скончался в понедельник в возрасте 62 лет.

В мае 2019 года у Соренсона диагностировали рак. В феврале этого года он объявил о том, что сделает перерыв в работе, чтобы провести агрессивное лечение, сообщает The Wall Street Journal.

Соренсон возглавил Marriott в 2012 году и стал третьим CEO в истории компании, а также первым руководителем, который не относился к семье Марриот.

Marriott сообщила, что назначение нового CEO планируется в течение одной-двух недель. До этого руководить компанией продолжат Стефани Линнарц и Тони Капуано, которые были привлечены для этого на время лечения Соренсона. Линнарц является президентом по потребительским операциям, технологиям и развивающемуся бизнесу, Капуано - президентом по глобальному развитию и дизайну.

Котировки Marriott в начале торгов во вторник находились практически на уровне предыдущего закрытия. За последние три месяца капитализация компании выросла на 4,6% и составляет сейчас почти $42 млрд.

Marriott International управляет более чем семью тысячами гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

Marriott International Арне Соренсон

Новости

США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций

США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций

В Афинах вакцинацию от COVID-19 прервали из-за снегопада

В Афинах вакцинацию от COVID-19 прервали из-за снегопада

Биткойн превысил отметку в $50 тыс.

Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о "Северном потоке 2"

Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о "Северном потоке 2"

В Мьянме предъявили второе обвинение задержанной Аун Сан Су Чжи

В Мьянме предъявили второе обвинение задержанной Аун Сан Су Чжи

Морозы в Техасе остановили работу НПЗ

Киев заявил о репутационных потерях из-за дела о закупке COVID-вакцин

Киев заявил о репутационных потерях из-за дела о закупке COVID-вакцин

У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2

Что случилось этой ночью: вторник, 16 февраля

Ракета SpaceX стартовала на орбиту еще с 60 интернет-спутниками Starlink

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');