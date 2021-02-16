Глава Marriott Арне Соренсон скончался в возрасте 62 лет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International во вторник сообщил о смерти президента и главного исполнительного директора Арне Соренсона.

Он неожиданно скончался в понедельник в возрасте 62 лет.

В мае 2019 года у Соренсона диагностировали рак. В феврале этого года он объявил о том, что сделает перерыв в работе, чтобы провести агрессивное лечение, сообщает The Wall Street Journal.

Соренсон возглавил Marriott в 2012 году и стал третьим CEO в истории компании, а также первым руководителем, который не относился к семье Марриот.

Marriott сообщила, что назначение нового CEO планируется в течение одной-двух недель. До этого руководить компанией продолжат Стефани Линнарц и Тони Капуано, которые были привлечены для этого на время лечения Соренсона. Линнарц является президентом по потребительским операциям, технологиям и развивающемуся бизнесу, Капуано - президентом по глобальному развитию и дизайну.

Котировки Marriott в начале торгов во вторник находились практически на уровне предыдущего закрытия. За последние три месяца капитализация компании выросла на 4,6% и составляет сейчас почти $42 млрд.

Marriott International управляет более чем семью тысячами гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.