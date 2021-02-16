Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства во вторник.

"Александр Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - говорится в публикации.

Ранее министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии подтвердило принципиальную готовность к подписанию с Минтрансом РФ соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Было объявлено, что технически оно может быть оформлено после 15 февраля.

В настоящее время не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минтранса Анна Куриленок. По ее словам, белорусская сторона планирует заключить договоры с операторами терминалов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге.

Предполагается, что действие соглашения будет рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Лукашенко еще в августе прошлого года поручил правительству продумать переориентацию всех торговых потоков с портов Литвы на другие в качестве ответа на санкции.