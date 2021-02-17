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Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Минске начали опасаться, что соглашение Министерств транспорта Белоруссии и России о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты может так и не быть подписано, сообщил "Интерфаксу" источник с белорусской стороны, близкий к переговорам.

"Подписание соглашения находится под угрозой срыва из-за российских компаний, которые пытаются устраниться от пакетного формата сделки. Проблема в том, что без синхронного подписания соглашения и контрактов с операторами все договоренности в этой сфере банально трансформируются в одностороннюю форму обязательств с белорусской стороны", - сказал он.

Предполагалось, что министры транспорта Виталий Савельев и Алексей Авраменко подпишут это соглашение 15 февраля.

Однако в тот день в Минтрансе Белоруссии сказали, что подготовка к подписанию затянулась и предполагаемая встреча министров откладывается. В частности, затянулись "внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения". Кроме того, на тот момент не были готовы и контракты с российскими операторами портовых терминалов в Петербурге и Усть-Луге и с железнодорожным оператором. В Минске отметили тогда, что эти документы должны быть подписаны одновременно с межведомственным соглашением.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке и уполномочил белорусский Минтранс на переговоры и подписание этого соглашение "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Лукашенко в конце августа решил переориентировать белорусские грузы с портов стран Балтии на российские порты, чтобы "поставить на место" Литву. Он говорил, что запросил у России схожие условия для перевалки грузов с теми, которые предлагали порты стран Балтии.

В декабре 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что портовые компании региона заинтересованы в поступлении белорусских грузов, и что Минску оставалось только выбрать, с кем он предпочел бы сотрудничать.

Минтранс Белоруссия Минск Усть-Луга Петербург Александр Лукшенко Литва

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