Вакцину от COVID-19 компании Pfizer подали на регистрацию на Украине

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вакцину для профилактики COVID-19 от компании Pfizer подали на регистрацию на Украине.

"Сегодня в "Единое окно" Минздрава подано заявление о госрегистрации вакцины Comirnaty производства "Пфайзер Мануфакчуринг Бельгия" под обязательство для экстренного медицинского применения. Заявка была оперативно зарегистрирована и сегодня же передана ГЭЦ для осуществления экспертной оценки и проверки регистрационных материалов", - сообщил директор Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Михаил Бабенко.

Он также напомнил, что в настоящее время в ГЭЦ находятся еще два заявления на регистрацию вакцин от COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения: вакцина "Ковишелд" производства "Серум Инститьют оф Индия" и вакцина Coronavac производства "Синовак Лайф Саенсиз" (Китай).

Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX).