Что случилось этой ночью: среда, 17 февраля

Предложение повысить цены на яйца и мясо птицы, протоколы о публикации фейка на "Новую газету", блэкаут в Техасе из-за холодов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Производители яиц и мяса птицы предложили повысить цены на 10%. Причиной стало сокращение предложения куриного мяса и яиц в связи с увеличением стоимости кормовой базы и распространением птичьего гриппа.

- На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка. Дела возбуждены из-за статьи, удаленной по требованию РКН еще в день публикации - 23 января 2021 года.

- Почти 4,5 млн жителей Техаса остались без электричества из-за холодов. Из-за погоды спрос на электроэнергию увеличился, и электросеть штата не смогла с ней справиться.

- Вакцину от COVID-19 компании Pfizer подали на регистрацию на Украине. Заявка была оперативно зарегистрирована и сегодня же передана ГЭЦ для осуществления экспертной оценки и проверки регистрационных материалов, заявили в минздраве.