Арабская коалиция уничтожила йеменский беспилотник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководимая Саудовской Аравией коалиция арабских стран перехватила и уничтожила беспилотник, начиненный взрывчаткой йеменскими повстанцами-хуситами, и направленный на саудовский город Хамис-Мушайт, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малки.

По его словам, "эти акты агрессии, направленные на преднамеренное и систематическое нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам" поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, "равносильны военным преступлениям".

Представитель коалиции подчеркнул: "Командование объединенных сил коалиции будет продолжать осуществлять все необходимые оперативные действия для защиты гражданских лиц и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом".