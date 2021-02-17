Резкое похолодание в США замедлило вакцинацию во многих штатах

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ряд центров вакцинации против COVID-19 закрыты, поставки вакцины задерживаются из-за небывалых холодов, охвативших десятки штатов США, сообщают американские СМИ.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) прогнозируют массовые задержки поставок вакцины COVID-19 в течение следующих нескольких дней, так как небывалый холод, обрушившийся на США, вынудил во вторник закрыть центры вакцинации от Техаса до Индианы, а опасные дорожные условия нарушили поставки вакцин.

В округе Харрис, штат Техас, чиновники общественного здравоохранения поспешили доставить тысячи доз вакцины в несколько районных больниц, поскольку здание департамента здравоохранения, где они хранились, осталось без электричества, а резервные генераторы вышли из строя, поставив вакцины под угрозу порчи. Более 5,4 тыс. доз были распределены между больницами, Университетом Райса и окружной тюрьмой.

Несколько окружных прививочных центров в Алабаме, Иллинойсе, Кентукки, Миссисипи, Оклахоме, Теннесси и Миссури также были закрыты из-за экстремальной зимней погоды.

Губернатор штата Миссури Майк Парсонс заявил, что массовые мероприятия по вакцинации, запланированные на эту неделю, будут отменены.

"Миссури переживает суровую зимнюю погоду, которая делает вождение опасным и угрожает здоровью и безопасности всех, кто подвергается воздействию холода. Эти условия, вероятно, задержат некоторые поставки вакцин", - говорится в заявлении Парсонса.

Техасские чиновники также заявили, что более 400 тыс. дополнительных доз, которые должны быть получены сейчас, не прибудут по крайней мере до среды из-за морозов.

Миллионы жителей США остаются без электроэнергии. В штате Техас обесточены более 3,1 млн домов и предприятий, почти 4 млн человек остались без электричества, сообщает сайт poweroutage.us, отслеживающий отключения электроэнергии.

Отменены более 2,7 тыс. авиарейсов во вторник и почти 1,7 тыс. рейсов, запланированных на среду.

Рекордно низкие температуры установились в американских штатах от Арканзаса до Индианы. По прогнозу национальной метеорологической службы, во вторник шторм двинется на северо-восток. Снег и ледяной дождь ожидаются от Огайо до Пенсильвании и Мена.