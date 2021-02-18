Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет к выходным

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Маловероятно, что энергоснабжение в американском Техасе, нарушенное в связи с экстремальными холодами, может быть восстановлено к выходным дням, сообщили власти штата.

По словам представителей администрации штата, без электроэнергии остаются 2,7 млн домохозяйств, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Жителям более чем 100 округов Техаса было рекомендовано кипятить питьевую воду, поскольку очистные сооружения продолжают страдать от отключений электроэнергии. Больницы в крупнейшем городе штата Хьюстоне и некоторых других районов Техаса сообщили, что у них нет воды.

С учетом того, что в предстоящие выходные дни ожидаются новые заморозки, восстановление электроснабжения будет медленным, предупреждают власти. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, а скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

По официальным данным, жертвами холодов стали около 20 человек. Чиновники подозревают, что погибло гораздо больше людей, но их тела еще не обнаружены.

В среду вечером власти предупредили жителей самых густонаселенных районов штата, что им надо приготовиться к очередному ледяному дождю и снегопаду в ближайшие 24 часа.