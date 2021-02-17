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Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Супруга руководителя КНДР Ли Соль Чжу впервые более чем за год появилась на публике, побывав на концерте в Пхеньяне, сообщает в среду центральная газета "Нодон синмун".

По данным издания, Ли Соль Чжу накануне посетила концерт, организованный в честь дня Сияющей звезды - дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

В газете опубликованы снимки, на которых Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном улыбаются и аплодируют исполнителям на мероприятии.

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Западные СМИ в свою очередь отмечают, что длительное отсутствие супруги Ким Чен Ына - с января прошлого года - вызывало слухи. В частности, возникали вопросы о состоянии здоровья Ли Соль Чжу, а также предполагалось, что супруга лидера КНДР может быть беременна.

По данным южнокорейской газеты "Чосон ильбо", Национальное агентство разведки Южной Кореи в свою очередь отметило, что ничего необычного с Ли Соль Чжу не происходило. Вероятно, она просто находилась в изоляции со своими детьми на фоне пандемии коронавируса.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. По данным СМИ, у них может быть трое детей.

КНДР Ли Соль Чжу Ким Чен Ын

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