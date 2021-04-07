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Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Выполнение решений съезда партии, нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе, в улучшении стандартов жизни людей... даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки", - заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи.

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Северокорейский лидер раскритиковал партийные низы за неуточненные "недостатки" и призвал немедленно их исправить, чтобы партия развивалась устойчиво и здорово. В партийные ячейки в КНДР входит от пяти до 30 человек. Это самые маленькие единицы партии, которые занимаются надзором за работой на фабриках и в других местах.

Эксперты агентства Associated Press считают, что удар пандемии по северокорейской экономике, и без того страдающей от десятилетий неэффективного управления, и американские санкции, поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.

В феврале Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи страны и уволил главного экономиста за отсутствие новых идей по спасению экономики. Аналитики говорят, что чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.

КНДР Ким Чен Ын

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