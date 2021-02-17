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Путин заявил, что противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине

Путин заявил, что противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за события на Украине, считает президент РФ Владимир Путин.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя ситуацию вокруг проекта.

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

Владимир Путин Северный поток 2 Украина

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