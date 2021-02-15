Укладку "Северного потока 2" возобновили на Балтике

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Фортуна" в понедельник утром после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, возобновил укладку трубы газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.

"Фортуна" возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля - в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До того, с 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике.

Согласно уведомлению Nord Stream 2AG на сайте Датского агентства по мореплаванию, строительство двух ниток газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.