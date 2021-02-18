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Белорусские журналистки получили по два года колонии за стрим митинга

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева получили по два года лишения свободы, сообщается в четверг телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов.

"Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева наказаны двумя годами лишения свободы. Такое решение приняла судья Фрунзенского района Наталья Бугук", - говорится в сообщении.

Девушек судили по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Журналистки Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время несанкционированной акции протеста в Минске. Они вели прямую трансляцию на телеканале "Белсат" из квартиры на 14-м этаже дома по улице Сморговский тракт - в районе так называемой "площади перемен", куда их пригласили хозяева. В тот день на "площади" силовики задержали несколько десятков человек и применя спецсредства.

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17 ноября суд назначил журналисткам семь суток административного ареста по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 20 ноября им было предъявлено обвинение еже по Уголовному кодексу - в организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Девушек арестовали и поместили в жодинскую тюрьму.

Следствие утверждает, что действия Андреевой и Чульцовой повлекли за собой остановку движения 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" был оценен в 11 562 белорусских рублей и 14 копеек (более $4,4 тыс). Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

В Белоруссии уже полгода продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Белоруссия Дарья Чульцова Екатерина Андреева

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