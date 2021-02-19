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США запретили выдачу виз 43 гражданам Белоруссии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США вводит запрет на выдачу виз 43 гражданам Белоруссии, причастным, по мнению Вашингтона, к подавлению акций протеста, сообщает госдеп.

"Сегодня госдепартамент (...) ввел визовые ограничения в отношении 43 граждан Белоруссии, подрывающих демократию в своей стране. Эти люди отныне не имеют права въезда в США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Белоруссии "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".

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