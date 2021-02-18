В Белоруссии сообщили о готовящейся встрече Лукашенко и Медведева

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил, что во время визита в РФ встретится с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

"Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее - обеспечение обороны, безопасности нашего государства", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Ранее Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - прокомментировал предстоящий визит белорусский президент.