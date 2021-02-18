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Лукашенко заявил, что не едет в Россию "просить аж $3 млрд"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, при этом он отрицает, что едет договариваться о новом займе.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - сказал белорусский президент на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Его слова приводит госагентство БелТА.

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Ранее близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале "Пул первого сообщил, что встреча президенто, как ожидается, состоится на следующей неделе.

На прошлой неделе встречу президентов Белоруссии и России в конце февраля анонсировал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Александр Лукашенко Россия Владимир Путин

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