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Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская автоматическая межпланетная станции с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"), выведенная на орбиту Марса, в четверг совершила успешную посадку на поверхность Красной планеты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка была осуществлена в четверг в 23:55 мск.

"Подтверждаем посадку Perseverance на поверхность Марса. Аппарат передает сигналы", - сообщило агентство.

Примерно через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок с поверхности планеты.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования. На нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. Кроме того, он оснащен специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Согласно спутниковым данным, в кратере Езеро на Марсе, где совершил посадку планетоход, в прошлом там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

По сообщению NASA, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты с августа 2012 года.

Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Стоимость американской марсианской миссии оценивается в 3 млрд долл.

NASA Марс Perseverance Ingenuity

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