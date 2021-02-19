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Что случилось этой ночью: пятница, 19 февраля

Посадка американского планетохода на Марс, новые ограничения США против Белоруссии, январское падение российского ВВП

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Через несколько минут после посадки аппарат передал на Землю первый черно-белый снимок с поверхности планеты.

- США запретили выдачу виз 43 гражданам Белоруссии, которых Вашингтон считает причастными к подавлению мирных акций протеста и давлению на независимых журналистов и правозащитников. Ограничения введены против ряда чиновников, силовиков, судей, сотрудников прокуратуры, руководителей вузов, угрожавших учащимся за участие в протестах.

- ВВП России упал на 2,4% в январе по сравнению с январем 2020 года. Такую оценку приводит Минэкономразвития. Вместе с тем министерство отмечает, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности. Так, в январе впервые с апреля 2020 года вырос спрос на непродовольственные товары.

- США вдвое увеличат взносы на программу COVAX по обеспечению равного доступа стран к вакцине от коронавируса. Соединенные Штаты дополнительно выделят $2 млрд в 2021-2022 гг. данную инициативу ВОЗ.

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