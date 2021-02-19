США готовы согласовывать план действий для возобновления СВПД

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты согласны, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому следует определиться с последовательностью действий, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Думаю, иранцы хотят и ждут, чтобы США предприняли шаги в преддверии любой встречи в качестве предварительного условия или в качестве первоначального взноса, если хотите", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Он подчеркнул важность инициативы ЕС о проведении встречи по иранской ядерной проблеме, отметив, что США "сообщили о готовности поехать, если на самом деле ЕС сможет организовать такую встречу". Тем не менее, по словам дипломата, решение проблемы будет длительным и трудоемким процессом.

Также он выразил мнение, что в условиях предложения ЕС о встрече по иранскому атому выход Ирана из СВПД будет ошибкой.

Он добавил, что "евротройка" (Великобритания, Франция и ФРГ) и США в совместном заявлении накануне "коллективно призвали Иран отказаться от действий, которые он угрожает предпринять 23 февраля в плане прекращения осуществления Дополнительного протокола и сокращения или прекращения некоторых механизмов проверки СВПД".

"В то время, когда есть возможность двигаться вперед, для Ирана было бы ошибкой сделать шаг, который станет существенным движением назад", - сказал дипломат.

Представитель госдепа отметил, что договоренность о возвращении к соблюдению всеми сторонами условий СВПД "должна стать шагом, на котором мы должны опираться". Он должен предусматривать "укрепление и продление соглашения, а также решение некоторых региональных проблем, вызывающих озабоченность".

"И, конечно же, Иран вынесет свои озабоченности за стол переговоров", - сказал он.

Ранее Иран уведомил МАГАТЭ, что с 23 февраля он "прекратит осуществление добровольных мер прозрачности в рамках СВПД, включая Дополнительный протокол".