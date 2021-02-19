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США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Ирана

Восстановить антииранские санкции в прошлом году попыталась администрация Дональда Трампа

США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
Фото: Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс уведомил членов Совбеза ООН, что Соединенные Штаты отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана, сообщил на брифинге представитель американского госдепа.

"И. о. представителя США при ООН посол Миллс представил сегодня письмо постпреду Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций, председательствующему в Совбезе в феврале, в котором изменена позиция предыдущей администрации по вопросу о возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана", - заявил он.

По словам дипломата, США таким образом подтверждают, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остается в силе. Он отметил, что письмо было направлено всем членам СБ ООН и "вступило в силу".

В августе 2020 года госсекретарь бывшей администрации США Майк Помпео пытался инициировать в Совбезе процедуру восстановления антииранских санкций, отмененных резолюцией СБ ООН 2231 после соглашения по иранскому атому (СВПД). Помпео в письме на имя председателя СБ ООН мотивировал свое предложение нарушением Ираном условий соглашения, которое сами Соединенные Штаты покинули в 2018 году.

Отзыв предложения о санкциях совпал с согласием Вашингтона на предложение ЕС принять участие во встрече с Ираном по вопросам возобновления СВПД в полном масштабе.

США Иран Ричард Миллс

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