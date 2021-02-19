Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 110 млн человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 110 305 738 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 441 581, выздоровели около 84 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 895 778 инфицированных COVID-19, зафиксировано 493 082 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 963 394, число скончавшихся - 156 111, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 030 626 заболевших, из них умерли 243 457 человек, вылечились более 8,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 314,6. В США на 1 млн жителей скончался 1 521 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 141.