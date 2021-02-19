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Сан-Марино стало 30-й страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Конституционная республика Сан-Марино зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о решении министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ в пятницу.

В нем отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины "Спутник V". Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Сан-Марино Спутник V РФПИ

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