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Власти Сан-Марино попросили парламент разрешить закупку "Спутника V"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство республики Сан-Марино выразило готовность купить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", если получит разрешение парламента, сообщает в четверг итальянский сайт Altarimini.

По их данным, такую позицию озвучил министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватта. Эта страна заключила 11 января соглашение с Италией, согласно которому Рим передаст 50 тыс. доз вакцины для иммунизации жителей Сан-Марино.

"Прошло 45 дней с момента, когда в Европе начали вакцинацию от COVID-19, однако в Сан-Марино таки и не поступило ни одной дозы вакцины", - пишет газета Resto del Carlino.

Изначально в Сан-Марино собирались проводить вакцинацию, следуя нормам и стратегии ЕС, несмотря на то, что карликовое государство не является членом этого объединения. Однако теперь правительство начало рассматривать альтернативные варианты.

Процесс одобрения "Спутника V" в Сан-Марино может пройти очень быстро: в стране нет регулятора, изучающего такие вопросы. Поэтому разрешение можно выдать, просто основываясь на рекомендациях санитарных властей других стран.

Resto del Carlino поясняет, что к российской вакцине подталкивает и тот факт, что оппозиция и многие жители Сан-Марино критикуют власти за неспособность организовать вакцинацию населения. Местные врачи, желающие привиться, вынуждены ездить в Италию в надежде, что там согласятся сделать им укол.

"Поэтому "Спутник V" мог бы стать решением проблемы, учитывая, что речь идет об иммунизации маленькой страны. Кампанию по вакцинации можно было бы завершить в очень сжатые сроки", - подчеркивает издание. Население Сан-Марино – около 33 тыс. человек.

Италия, не поставившая вакцины в Сан-Марино, сама столкнулась с нехваткой этих препаратов. Как сообщалось, в последние недели на региональном уровне стали звучать призывы ускорить процесс одобрения "Спутника V" и начать применять российскую вакцину на итальянской территории.

Италия Сан-Марино Спутник V коронавирус

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