Экс-президент Франции Саркози привился от COVID-19

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози прошел вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщает радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на окружение бывшего главы государства.

По словам собеседников радиостанции, 66-летний политик привился "в соответствии с медицинским предписанием".

При этом, по данным издания "Экспресс", вакцинацию Саркози прошел еще в январе в военном госпитале Перси.

Отмечается, что в настоящее время французы моложе 75 лет могут сделать прививку от коронавируса только при наличии заболеваний, из-за которых они попадают в группу риска. Однако причина, по которой прививку смог сделать именно Саркози, не указывается.

"Как любой гражданин, у него есть право на личную жизнь и медицинскую тайну", - указали источники радиостанции.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. В настоящее время в отношении него ведутся судебные разбирательства по делу о коррупции. Ожидается, что 1 марта суд вынесет решение по этому делу.