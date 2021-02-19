На Украине введут санкции против Медведчука и его жены

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины введет санкции против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (статья 258-5 УК Украины). Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Санкции накладываются на все имущество, которое есть у господина Медведчука", - отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов.

Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Медведчука, так и Марченко.

Максимальное наказание, которое предусматривает соответствующая статья УК Украины, – лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

На вопрос журналистов, коснутся ли санкции ТВ-канала "1+1", где у Марченко есть доля акций, Данилов, ответил, что санкции коснутся только этих акций, их нельзя будет отчуждать.

Фигуранты санкций

В целом СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны санкции были применены к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва", - сообщила пресс-служба президента страны после проведения закрытого заседания СНБО в пятницу.

Данилов заявил на брифинге, что среди лиц, которые попали под санкции, пятеро граждан РФ (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев – Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко – супруга Медведчука и сам Медведчук.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории РФ, а также компании, часть которых зарегистрированы в Молдавии и других странах.

Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой в 2019 году составила 215,6 млн руб.

Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

По словам Данилова, по отношению к физическим лицам применена санкция в виде блокировки активов сроком на три года.

Другие санкции он не назвал, однако ранее решением СНБО по отношению к Тарасу Козаку были применены санкции, предусматривающие блокировку активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории страны.

Это также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.