Медведев счел "политической инквизицией" санкции Киева против Медведчука

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проявлением "политической инквизиции" введение Киевом санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, выразил уверенность в падении рейтинга в результате таких действий президента Украины Владимира Зеленского.

"Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая ее репрессиям. Кроме того, Виктор Медведчук - один из немногих украинских политиков, выступающих за восстановление отношений между Москвой и Киевом. Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского", - говорится в заявлении Медведева, распространенном в субботу.

Лидер "Единой России" выражает уверенность, что такие действия, "в конечном счете, окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод гражданина".

Медведев отмечает, что "дело даже не в абсолютно бредовой и надуманной причине (санкций в отношении Медведчука - ИФ) - "финансировании терроризма" на Донбассе, и не в том, что руководству Украины обнаружило пресловутый "русский след". "К подобному мы уже привыкли. Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда", - отмечает Медведев.

Он подчеркнул, что "такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти".

"Уму непостижимо, что такое возможно сегодня в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который, на самом деле, давно погряз в агрессии и двойных стандартах", - считает председатель "Единой России".

Медведев пишет: "Не удивлюсь, что наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось".

Медведев добавляет, что "украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде".

Сам Медведчук назвал введенные санкции незаконными. "Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - заявил украинский политик.

При этом лидер ОПЗЖ подчеркнул, что он него не добьются, что он "предаст свои принципы, свою страну, ... испугается и сбежит".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.