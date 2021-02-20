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Что случилось этой ночью: суббота, 20 февраля

Обрушение галереи цеха в Норильске, беспокойство Сената США по поводу санкций против "Северного потока - 2", снижение транзита газа через Украину

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обрушение галереи цеха произошло на горно-обогатительной фабрике в Норильске. Один из пострадавших скончался в больнице. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

- Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку-2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке. Член комитета по международным делам Сената подчеркнул, что компании, не охваченные докладом госдепа, в настоящее время активно поддерживают строительство "Северного потока-2".

- "Газпром" резко снизил транзит через Украину. 18 февраля прокачка упала до 88,2 млн куб. м, а это уже на 26% ниже уровня начала месяца.

- Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой. Выходной с субботы, 20 февраля переносится на понедельник, 22 февраля, и это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно.

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