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В Думе допустили продолжение борьбы за "Северный поток 2" и после его строительства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Отказ от введения санкций по "Северному потоку 2" против европейских компаний естественен для курса президента США Джо Байдена на восстановление отношений с Евросоюзом, но борьба за газопровод продолжится и после его строительства, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Появление еще каких-то санкционных мер со стороны Вашингтона просто расходилось бы с курсом Байдена на отказ от трамповского наследия и на выстраивание максимально партнерских отношений между США и Евросоюзом, введение санкций противоречило бы тактике сглаживания трещин внутри НАТО, а именно такой курс Байден объявлял в ходе своей предвыборной кампании", - сказал Новиков "Интерфаксу" в субботу.

Депутат добавил, что завершение строительства газопровода - "только часть проблемы", и в дальнейшем США могут попытаться препятствовать наполнению и использованию "Северного потока 2".

"Мое мнение состоит в том, что газопровод будет достроен, учитывая, что заинтересантов в Германии достаточно много, но что касается транспортировки, здесь и после завершения строительства будет продолжаться самая серьезная борьба", - отметил Новиков.

Ранее в субботу администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором были перечислены всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке и участвующие в строительстве газопровода, а также 18 компаний, которые уже прекратили свое участие в реализации проекта.

Высокопоставленный член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш выразил обеспокоенность отсутствием в докладе новых санкций против российских и европейских компаний, поддерживающих строительство газопровода.

"Я глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента о деятельности "Северного потока 2" и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в этом строительстве", - говорится в заявлении Риша.

Северный поток 2 США Госдума Дмитрий Новиков

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