Американцы помогут настроить микроскоп для поиска места утечки на МКС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские космонавты пока не могут включить микроскоп для поиска места утечки воздуха на МКС, им помогут наземные специалисты из России и США, следует из переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет НАСА.

В течение дня российские космонавты пытались приступить к работе с микроскопом, но не смогли этого сделать по невыясненным причинам. Представитель ЦУПа попросил экипаж прислать на землю снимки прибора, чтобы понять, в чем проблема.

"Выложите их, пожалуйста, в папку "для всех", потому что специалисты из Хьюстона также хотели бы получить доступ к этим файлам", - отметил представитель ЦУПа.

Микроскоп был доставлен на борт станции 17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16".

В январе руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил, что "Прогресс" также доставит на станцию мощный микроскоп для поиска мест утечки воздуха. За месяц до этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль доставит на станцию запас кислорода. В то же время в ходе переговоров с экипажем МКС специалисты ЦУПа сообщили, что на станции подходят к концу "резервные запасы по газу".

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

В настоящий момент космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.