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США депортировали в ФРГ 95-летнего экс-охранника концлагеря

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера, говорится в заявлении министерства юстиции США, распространенном в субботу.

"Высылка Бергера демонстрирует стремление министерства юстиции гарантировать, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека", - сказал исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.

В феврале 2020 года иммиграционным судом в Мемфисе в штате Теннесси было принято решение выслать Бергера из США, так как выяснилось, что в 1945 году он добровольно служил охранником узников в системе лагерей Нойенгамме. В ноябре 2020 года апелляционный совет по иммиграционным делам оставил в силе это решение. В решении суда также упоминалось признание Бергера о том, что он никогда не просил о переводе из службы охраны концлагеря, и что он продолжает получать пенсию из ФРГ на основании его работы в Германии, включая службу в военное время.

Бергер имеет немецкое гражданство и проживает в Теннесси. В США он находился с 1959 года. В субботу он вылетел из Штатов и приземлился во Франкфурте, где его будут допрашивать следователи.

В заявлении американского Минюста отмечается, что Бергер стал 70-м по счету человеком, высланным из США в рамках программы ведомства по выявлению нацистских преследователей.

Фридрих Карл Бергер Германия США Монти Уилкинсон

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