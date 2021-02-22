РФ приветствовала депортацию из США в ФРГ экс-охранника нацистского концлагеря

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия приветствует решение властей Соединенных Штатов о высылке в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера, заявило посольство РФ в США.

"Мы приветствуем действия США, направленные на поиск нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере ведомства.

В нем также отмечается, что данное событие имеет особую важность в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.

Ранее сообщалось, что США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера.

"Высылка Бергера демонстрирует стремление министерства юстиции гарантировать, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека", - сказал исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.

В заявлении Минюста США отмечено, что Бергер стал 70-м по счету человеком, высланным из США в рамках программы ведомства по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.