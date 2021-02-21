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Военные РФ анонсировали открытие трех новых пунктов пропуска для населения в Идлибе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии 22 февраля будут открыты три новых пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации, сообщил в пятницу замруководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"По инициативе властей Сирийской Арабской Республики 22 февраля будут открыты пункты пропуска "Серакаб", "Мизназ" и "Абу Азейдин" для беспрепятственного перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной вооруженным силам Турции и протурецким формированиям", - сказал Сытник.

Он объяснил, что открыть данные пункты пропуска было решено из-за "обращений жителей неподконтрольных Дамаску районов о недостатке квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США".

Кроме того, добавил контр-адмирал, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются обстрелы со стороны боевиков.

"Зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)", - сказал Сытник.

Сирия Россия ЦПВС

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