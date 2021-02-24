Боевики обстреляли новый пункт пропуска в Идлибе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Один из новых пунктов пропуска на границе Идлибской зоны деэскалации в Сирии, открытый в понедельник, подвергся нападению со стороны боевиков, сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"24 февраля по пункту пропуска "Серакаб" боевиками террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) совершен минометный обстрел, а также нанесен удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата", - заявил Сытник.

По его словам, личный состав администрации пункта по решению командования российской группировки был эвакуирован.

Сытник призвал командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска.

Три новых пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации - "Серакаб", "Мизназ" и "Абу Азейдин" - были открыты в понедельник, 22 февраля.