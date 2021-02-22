Минздрав Англии увидел снижение риска заразиться COVID-19 на 70% после первой дозы Pfizer

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Уже первая прививка вакциной Pfizer-BioNTech уменьшает риск заразиться коронавирусом COVID-19 на 70%, свидетельствуют данные исследования национальной службы здравоохранения Англии среди населения моложе 65 лет.

"Данные свидетельствуют, что одна доза уменьшает риск подхватить инфекцию более чем на 70%, а вторая доза - на 85%", - говорится в сообщении национальной службы здравоохранения, размещенном на сайте британского правительства.

В исследовании приняли участие медицинские работники возрастом до 65 лет. Они делали тесты на коронавирус каждые две недели.

Национальная служба здравоохранения также провела анализ плановых тестов на COVID-19 среди населения старше 80 лет. Выяснилось, что пожилых людей одна прививка вакциной эффективно защищает против заражения коронавирусом с сопутствующими симптомами в 57% случаев, а две прививки - более чем в 85%.

Риск умереть от коронавируса у людей старше 80 лет, которые сделали прививку, на 56% меньше, чем у тех, кто не участвовал в вакцинации.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.