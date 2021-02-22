Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Минздрав Англии увидел снижение риска заразиться COVID-19 на 70% после первой дозы Pfizer

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Уже первая прививка вакциной Pfizer-BioNTech уменьшает риск заразиться коронавирусом COVID-19 на 70%, свидетельствуют данные исследования национальной службы здравоохранения Англии среди населения моложе 65 лет.

"Данные свидетельствуют, что одна доза уменьшает риск подхватить инфекцию более чем на 70%, а вторая доза - на 85%", - говорится в сообщении национальной службы здравоохранения, размещенном на сайте британского правительства.

В исследовании приняли участие медицинские работники возрастом до 65 лет. Они делали тесты на коронавирус каждые две недели.

Национальная служба здравоохранения также провела анализ плановых тестов на COVID-19 среди населения старше 80 лет. Выяснилось, что пожилых людей одна прививка вакциной эффективно защищает против заражения коронавирусом с сопутствующими симптомами в 57% случаев, а две прививки - более чем в 85%.

Риск умереть от коронавируса у людей старше 80 лет, которые сделали прививку, на 56% меньше, чем у тех, кто не участвовал в вакцинации.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.

Великобритания

Новости

После гибели ребенка из-за заморозков в Техасе подан иск на $100 млн

После гибели ребенка из-за заморозков в Техасе подан иск на $100 млн

Что произошло за день: понедельник, 22 февраля

Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Киев ввел санкции против украинской сети "Спортмастер" из-за Крыма

Попытку Трампа не раскрывать свои налоговые документы отклонили

Главы МИД ЕС договорились о подготовке новых санкций против России

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Посол Италии убит в ДР Конго

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована в апреле-мае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');