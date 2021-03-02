Главный инфекционист США призвал не отказываться от второй дозы вакцины

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что не следует прислушиваться к призывам отказаться от введения второй дозы вакцины от коронавируса, чтобы имеющимся препаратом можно было защитить как можно больше людей. Он сказал The Washington Post, что правильней будет придерживаться ранее принятой схемы вакцинации со введением двух доз.

По его словам, риски останутся в обоих случаях. Он считает, что отказ от второй дозы снизит уровень защиты тех, кто уже привился первой дозой, кроме того, смена стратегии усилит недоверие тех, кто уже скептически относится к вакцинации.

"Сначала мы говорим, что нужно поставить две дозы вакцины, а потом мы скажем, "упс, мы передумали"?" - предположил Фаучи. Он отметил, что это будет как минимум противоречиво.

Эксперт рассказал, что 1 марта он пообщался с британскими чиновниками в сфере здравоохранения, которые решили отложить введение второй дозы вакцины, чтобы охватить как можно больше людей. Фаучи понимает логику этой стратегии, но он убежден, что в Америке это не будет иметь смысла. По его словам, он и британские коллеги согласились, что оба подхода по-своему разумны.

Он добавил, что наука не поддерживает отсрочку введения второй дозы вакцины и что утвержденный режим вакцинации с двумя дозами создает достаточный иммунитет, чтобы защитить человека от наиболее заразных штаммов коронавируса, тогда как решение привиться только одной дозой повышает риски заразиться южноафриканским штаммом или подобными. Данных о достаточности единственной дозы препаратов от Pfizer или Moderna пока мало, как и нет данных о том, как долго сохраняется иммунитет после одной дозы, подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что обязательства производителей трех зарегистрированных в США вакцин по выпуску десятков и сотен миллионов доз вовсе лишают смысла споры о том, какая схема вакцинации лучше.