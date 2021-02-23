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В госдепе сочли работающими меры санкционного давления на "Северный поток 2"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Нынешняя администрация США, как и предыдущая, выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток 2" и считает принимаемые против него меры работающими, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы видим, что наша стратегия работает хорошо", - сказал он, комментируя недавний доклад ведомства по "Северному потоку 2". Прайс напомнил, что в документе, в частности, упоминается более десятка компаний, которые решили отказаться от работы над газопроводом и потому - теперь могут не опасаться санкций США.

Один из журналистов спросил, не пытается ли нынешняя администрация в данном случае присвоить себе лавры предыдущей, активно вводившей санкции, призванные помешать завершению строительства "Северного потока 2".

"Наша позиция по "Северному потоку 2" - такая же, как и у прежней администрации", - сказал представитель госдепартамента.

"Мы опасаемся, что газопровод даст России рычаг давления на наших партнеров в Европе", - добавил Прайс.

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