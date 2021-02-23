Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" в германском порту Висмар Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. прекратила сотрудничество с проектом "Северный поток 2", сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Мы можем подтвердить, что наша дочерняя компания Munich Re Syndicate Ltd. выпустила уведомление о прекращении работы с "Северным потоком 2". Однако по соображениям конфиденциальности мы обычно не комментируем отдельные контракты", - сказал агентству представитель Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft.

В январе сообщалось, что страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.

Строительство "Северного потока 2" было остановлено почти год назад после включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. Из-за введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту.

После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами. Строительство газопровода завершено более чем на 90%.

В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что противники строительства газопровода "Северный поток 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине.