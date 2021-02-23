Самолет Delta совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU -Авиалайнер Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Air Lines, совершавший рейс DL2123 из Атланты в Сиэтл, отклонился от маршрута и совершил вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити в связи с проблемой в работе одного из двигателей, сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика.

Она сообщила, что решение было приято на основе показаний датчиков самолета.

Посадка прошла в штатном режиме, сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники, в данном случае проблема с двигателем самолета не является аналогичной той, которая произошла в воскресенье с двигателем Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, который загорелся и рассыпался во время полета.

В связи с этим компания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке), работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) "соответствующего протокола проверки", говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что FAA активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, в связи с инцидентом.