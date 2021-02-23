Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 433 098+359 234

Самолет Delta совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU -Авиалайнер Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Air Lines, совершавший рейс DL2123 из Атланты в Сиэтл, отклонился от маршрута и совершил вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити в связи с проблемой в работе одного из двигателей, сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика.

Она сообщила, что решение было приято на основе показаний датчиков самолета.

Посадка прошла в штатном режиме, сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники, в данном случае проблема с двигателем самолета не является аналогичной той, которая произошла в воскресенье с двигателем Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, который загорелся и рассыпался во время полета.

В связи с этим компания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке), работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) "соответствующего протокола проверки", говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что FAA активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, в связи с инцидентом.

США

Новости

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Киргизии

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс.

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс.

После гибели ребенка из-за заморозков в Техасе подан иск на $100 млн

После гибели ребенка из-за заморозков в Техасе подан иск на $100 млн

Что произошло за день: понедельник, 22 февраля

Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Киев ввел санкции против украинской сети "Спортмастер" из-за Крыма

Попытку Трампа не раскрывать свои налоговые документы отклонили

Главы МИД ЕС договорились о подготовке новых санкций против России

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Посол Италии убит в ДР Конго

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');