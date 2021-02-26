В Boeing знали о проблеме с двигателями лайнеров 777 еще до недавних ЧП

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing планировал устранить проблему с обшивкой двигателя в лайнерах 777 за несколько месяцев до недавних инцидентов, в том числе аварии с поломкой двигателя в окрестностях Денвера, следует из внутреннего документа Федерального управления гражданской авиации (FAA). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ее источники говорят, что компания и регулятор обсуждали возможность улучшений еще дольше - примерно в течение двух лет, начиная с 2018 года. Эти переговоры начались до двух инцидентов с лайнерами Boeing 777 и Boeing 737 авиакомпаний United Airlines и Southwest Airlines.

В связи с различными дефектами, возникшими в результате потенциальных улучшений обшивки двигателя лайнера Boeing 777, компания "решила создать новый кожух вентилятора вместо попыток улучшить уже существующие", следует из документа FAA.

Отдельно регулятор сообщил, что оштрафовал Boeing на $6,6 млн в связи с невыполнением обязательств в рамках соглашения от 2015 года и для урегулирования двух претензий, окончательного решения по которым еще не вынесено.

Процесс улучшения деталей самолетов и получения одобрения от регулятора может занять несколько лет. Некоторые эксперты в области безопасности и регулятор становятся все более обеспокоены вопросом, достаточно ли эффективной является защита двигателя во время полетов.

Boeing сообщил, что продолжит следовать рекомендациям FAA относительно обшивки двигателя лайнеров 777.

20 февраля у Boeing 777 авиакомпании United Airlines вскоре после взлета из аэропорта Денвера загорелся один из двух двигателей производства Pratt & Whitney (PW4000-112). Самолет благополучно сел в аэропорту вылета. На борту были десять членов экипажа и 231 пассажир.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что повреждение лопастей вентилятора в двигателе, согласно предварительной оценке, могло произойти из-за усталости металла. Он добавил, что пока нет ясности, является ли причина отказа двигателя PW4000 аналогичной отказу двигателя на другом рейсе той же авиакомпании на Гавайях в феврале 2018 года, когда было установлено, что сломалась лопасть вентилятора.

Boeing рекомендовала авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов 777.