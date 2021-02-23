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Лидер оппозиционной партии задержан в столице Грузии полицейским спецназом

Спецназ распылил в офисе партии слезоточивый газ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия задержан во вторник в своем офисе в Тбилиси.

Как сообщили журналистам активисты партии, в здание ворвались спецназовцы и пустили газ, в результате чего сопротивление оказать им удалось. Пострадали несколько сторонников оппозиции.

В МВД Грузии пока не комментируют произошедшее.

Грузия

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