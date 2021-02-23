МВД Грузии подтвердило использование спецсредств при задержании Мелии
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщило, что полиция выполнила решение Тбилисского городского суда от 17 февраля о задержании лидера оппозиции Никанора Мелия.
В заявлении отмечается, что Мелию и его сторонников неоднократно предупреждали не оказывать сопротивления исполнению решения суда, эти предупреждения не были выполнены. Полиции пришлось использовать пропорциональную силу и специальные средства, поясняют в МВД Грузии.
Лидеры оппозиции, находившиеся рядом с Мелия, заявили журналистам, что спецназовцы опрыскивали их из баллончиков с перечным газом.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в связи с задержанием заявил, что в правовом государстве, которое уважает свое достоинство, верховенство закона иначе быть не могло.
"Современные большевики - Саакашвили, Мелия и другие не смогут нанести урон грузинскому государству", - сказал Кобахидзе на брифинге.
Он поблагодарил полицейских, которые смогли "образцово без превышения силы" задержать Мелия.
Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия был задержан во вторник в своем офисе в Тбилиси.
Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера ЕНД внести залог в размере 30 тысяч лари (около $9 тыс.) и приговорил его к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета по делу об организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в парламент.
В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На митинге оппозиции 1 ноября минувшего года он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу. В связи с этим суд в ноябре 2020 года пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тысяч лари (около $12 тыс.), обязав Мелия в течение 50 дней внести залог. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил.