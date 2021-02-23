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Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире
Илон Маск
Фото: Britta Pedersen-Pool/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты, после того как стоимость акций Tesla Inc. снизилась на 8,6%. Как отмечает Bloomberg, таким образом состояние американского предпринимателя сократилось на $15,2 млрд.

Bloomberg отмечает, что причиной падения акций Tesla мог стать комментарий Маска о цене биткойна. Бизнесмен в своем твиттере ранее написал, что считает цены на криптовалюту - биткойн и эфириум (Ether) - "высоковаты". Такое мнение он высказал через две недели после того, как Tesla сообщила о покупке биткойнов на $1,5 млрд.

На торгах стоимость биткойна снижалась два дня подряд, в какой-то момент опустившись ниже отметки в $0 тыс., пишет агентство.

Ранее, во вторник, стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась более чем 10%. На 08:39 мск цена криптовалюты составляла $48,604 тыс.

Таким образом Маск опустился на вторую строчку в списке самых богатых людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в $183,4 млрд (в январе его оценивали в $210 млрд). Лидером стал основатель Amazon Джефф Безос с $186,3 млрд.

Илон Маск Tesla биткойн

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