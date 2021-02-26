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Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна с начала текущей недели снизился на 16%. Он торговался на уровне $46,6 тысячи в 18:10 по московскому времени, что на 3,3% меньше цены на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.

Ранее в ходе торгов курс опускался ниже отметки в $47 тыс., то есть падение с понедельника достигало 20%, что является максимальным недельным снижением с марта прошлого года, отмечает Trading Economics.

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В прошлое воскресенье биткойн впервые приблизился к отметке $58 тыс. благодаря спросу со стороны институциональных инвесторов, которые используют его в качестве хеджирования против инфляции. Однако затем он начала постепенно дешеветь.

Тем не менее, с начала текущего года биткойн подорожал более чем на 60%. Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite прибавили 1,8% за этот период, Standard & Poor's 500 - 1,7%.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в пятницу падают на 4,6% - до $46,845 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Курс эфира (Ethereum) уменьшился на 1,2%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 4,5%, лайткойн (Litecoin) - на 6,1%, по данным биржи Kraken.

биткойн

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