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В США создана группа для расследования причин "гаванского синдрома"

В США создана группа для расследования причин "гаванского синдрома"
Посольство США в Гаване, Куба
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало оперативную группу, которая сосредоточится на расследовании "гаванского синдрома" у американских дипломатов и сотрудников разведки, сообщает телеканал CNN.

"Гаванским синдромом" принято называть симптомы, появившиеся у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Тогда они стали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. В 2018 году американские дипломаты в Китае также сообщили о схожих проблемах со здоровьем. Кроме того, такие симптомы наблюдались и у некоторых сотрудников ЦРУ.

По словам одного из высокопоставленных чиновников США, усилия созданной группы будут опираться на широкий спектр ресурсов ЦРУ для решения любых будущих инцидентов.

CNN приводит случай с бывшим старшим офицером разведки США Марком Полимеропулосом, который испытал похожие симптомы, находясь в 2017 году на задании в Москве. Телеканал отмечает, что он один из примерно 40 американских правительственных чиновников в различных ведомствах, ставших жертвами предполагаемых микроволновых атак.

Финансируемое правительством США исследование Национальной академии наук в конце прошлого года показало, что "направленное" микроволновое излучение является наиболее вероятной причиной симптомов, наблюдаемых у пострадавших сотрудников правительства США. Согласно документам, полученным CNN из личной коллекции бывшего сотрудника ЦРУ, разведывательное сообщество США изучало микроволновые атаки в течение десятилетий.

CNN отмечает, что многие нынешние и бывшие американские чиновники считают, что к данным атакам может быть причастна Россия. По данным американской разведки, Москва занималась изучением микроволнового оружия еще в 1970-х годах.

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс в среду пообещал разобраться в причинах возникновения так называемого "гаванского синдрома" среди американских дипломатов.

"Я гарантирую, что в случае утверждения моей кандидатуры я уделю исключительно первоочередное внимание тому, чтобы выяснить, кто несет ответственность за данные нападения", - заявил Бернс на слушаниях в комитете по разведке Сената США.

Он отметил, что также уделит особое внимание тому, "чтобы обеспечить коллегам и их семьям уход, который они заслуживают, в том числе в Национальном институте здравоохранения и в больнице Walter Reed".

ЦРУ США Куба Гавана Россия

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