В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Предполагаемые "акустические атаки" против дипломатов США на Кубе и в Китае были совершены посредством направленного радиочастотного излучения, говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США, выполненном по заказу Госдепартамента.

Согласно отчету, ученые рассматривали в числе возможных механизмов атаки импульсное радиочастотное излучение, инфекции (например, вирус Зика), химическое воздействие, а также психологические проблемы. Наиболее вероятной причиной возникновения симптомов, по их оценке, является направленная импульсная радиочастотная энергия. При этом ученые не исключили, что в отдельных случаях симптомы могли быть вызваны уже имеющимися хроническими заболеваниями.

В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване стали жаловаться на головные боли, проблемы со слухом, зрением, ориентацией в пространстве. Некоторым дипломатам даже пришлось досрочно вернуться в США. Позднее исследование выявило у них незначительные повреждения мозга.

Американские власти заявляли, что причиной появления симптомов было воздействие акустического прибора, который генерирует неслышимые для человека вредоносные волны. Вашингтон возложил ответственность за атаку на кубинские власти, Гавана отвергла обвинения. В качестве ответа на инцидент Госдепартамент уменьшил число своих сотрудников в Гаване и потребовал выслать из США часть сотрудников кубинского посольства в Вашингтоне.