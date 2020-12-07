Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 66 540 034+640 593

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Предполагаемые "акустические атаки" против дипломатов США на Кубе и в Китае были совершены посредством направленного радиочастотного излучения, говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США, выполненном по заказу Госдепартамента.

Согласно отчету, ученые рассматривали в числе возможных механизмов атаки импульсное радиочастотное излучение, инфекции (например, вирус Зика), химическое воздействие, а также психологические проблемы. Наиболее вероятной причиной возникновения симптомов, по их оценке, является направленная импульсная радиочастотная энергия. При этом ученые не исключили, что в отдельных случаях симптомы могли быть вызваны уже имеющимися хроническими заболеваниями.

В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване стали жаловаться на головные боли, проблемы со слухом, зрением, ориентацией в пространстве. Некоторым дипломатам даже пришлось досрочно вернуться в США. Позднее исследование выявило у них незначительные повреждения мозга.

Американские власти заявляли, что причиной появления симптомов было воздействие акустического прибора, который генерирует неслышимые для человека вредоносные волны. Вашингтон возложил ответственность за атаку на кубинские власти, Гавана отвергла обвинения. В качестве ответа на инцидент Госдепартамент уменьшил число своих сотрудников в Гаване и потребовал выслать из США часть сотрудников кубинского посольства в Вашингтоне.

США Куба Гавана

Новости по теме

Новости

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

К МКС стартовал грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске

Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске

В Белоруссии задержали более ста участников протестов

В Белоруссии задержали более ста участников протестов

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Протестующие в Молдавии потребовали досрочной инаугурации Санду

В центре Кишинева началась акция протеста сторонников Санду

Пандемия коронавируса

Десятки миллионов людей в Калифорнии окажутся в зоне нового карантина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');