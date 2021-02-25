Австралия приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Австралии в четверг принял закон, позволяющий заставить Google и Facebook платить медиакомпаниям за новости, которые IT-гиганты используют на своих платформах, сообщает 9News.

Законопроект принят в смягченной версии. Это означает, что платить придется в том случае, если технологические компании не смогут сами договориться с австралийскими СМИ о сотрудничестве. Правительство само будет решать, сколько должны будут заплатить IT-гиганты, если те не смогут убедить, что внесли вклад в развитие СМИ Австралии.

Согласно внесенным поправкам, на добровольные сделки интернет-платформ с медиа отводятся два месяца, прежде чем в дело вмешается государственный арбитр, сообщает CNBC.

Законодатели пошли на уступки после того, как Facebook 17 февраля заблокировал новости для австралийских пользователей. Компания планирует восстановить австралийские новостные страницы 26 февраля.

Казначей страны Джош Фриденберг назвал принятие нового медиакодекса важной вехой. По его словам, одобренный обязательный кодекс ведения переговоров "устранит дисбаланс в переговорах между новостными СМИ и цифровыми платформами". Это, по его мнению, даст гарантию, что СМИ "получат справедливое вознаграждение" за свой контент.

Впервые с инициативой обязать Facebook и Google платить австралийским СМИ за их контент правительство Австралии выступило летом 2020 года.

Принятый Австралией закон создает прецедент. Ее примеру могут последовать и другие страны, в частности, об этом уже задумываются Великобритания и Канада, с интересом наблюдавшие за австралийской инициативой, успевшей стать скандальной.